البابا تواضروس يستقبل كهنة ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم كهنة كنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة . رحب قداسة البابا بالآباء الكهنة وزوجاتهم وألقي كلمة روحية عن كيفية الاستعداد للعام الجديد والعمل علي تجديد القلب والفكر والخدمة ، وبعدها جاوب قداسة البابا علي أسئلتهم و في نهاية اللقاء وزع الهدايا التذكارية علي الحاضرين Advertisements حضر اللقاء نيافة الانبا إكليمندس الاسقف العام لكنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر

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