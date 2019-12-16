شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يزور ميدان "سوهو سكوير" بشرم الشيخ على هامش منتدى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على زيارة ميدان "سوهو سكوير" بشرم الشيخ، منذ قليل، على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم، وذلك برفقة زوجتة ووزيرى الاثار والثقافة.

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وأجرى رئيس الوزراء حوارا وديا مع عدد من المواطنين والسائحين المتواجدين هناك.