شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يزور ميدان "سوهو سكوير" بشرم الشيخ على هامش منتدى الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على زيارة ميدان "سوهو سكوير" بشرم الشيخ، منذ قليل، على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم، وذلك برفقة زوجتة ووزيرى الاثار والثقافة.
وأجرى رئيس الوزراء حوارا وديا مع عدد من المواطنين والسائحين المتواجدين هناك.
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