مهارات المراسل الميدانى.. دورة جديدة بمركز الخليج 365 للتدريب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الخليج 365 للتدريب عن فتح باب التسجيل فى دورة تدريبية بعنوان مهارات المراسل الميدانى تتضمن إعداد مراسلين ميدانيين على المستوى الصحفى والتليفزيونى. وكيفية إعداد وتنفيذ التقارير الخارجية، وقال الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام أكاديمية الخليج 365 إن الدورة يقدمها الزميل زكى القاضى، حيث تتناول كيفية تغطية الأخبار من مواقع الأحداث وتقنيات العمل فى الميدان، والصعوبات التى يمر بها المراسل الميدانى وكيفية التغلب عليها ومواجهة الكاميرا. وأوضح ثروت أن الدورة تقدم المراحل التى تسبق الكتابة، وأنواع التقارير والمقابلات الصحفية والتليفزيونية. Advertisements

يذكر أن مدة الدورة شهرين تبدأ 2 يناير القادم من 4 إلى 7 يومى السبت والأربعاء. للاستعلام والحجز 00201005459213 [email protected]

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