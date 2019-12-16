"التدخل السريع" ينقذ عجوز من الشارع وينقلها لمستشفى لتلقى العلاج اللازم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه بناءً على البلاغ الوارد لفريق التدخل السريع من مديرية أمن الجيزة وقسم الدقى، الذى يفيد تواجد سيدة فى العقد الثامن من عمرها تفترش الرصيف أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، توجه فريق التدخل السريع المركزى وفريق التدخل المحلى بمديرية التضامن بالجيزة وضابطة بإدارة العلاقات الانسانية بمديرية أمن الجيزة وضابط بشرطة نجدة قسم الدقى لمكان تواجد السيدة المسنة. وتبين أنها تدعى "مبروكة ع أ" وتبلغ من العمر ثمانين عاما، وهى من مواليد محافظة الفيوم، ولا يوجد معها أى أوراق تثبت شخصيتها وتعانى من قرح وكسر بالقدم على الفور قام الفريق بالتنسيق مع مستشفى مصطفى محمود لاستقبال المسنة وتوقيع الكشف الطبى عليها، وتم حجزها بالمستشفى لحين تماثلها للشفاء ونقلها لإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعه لوزارة التضامن الاجتماعى. Advertisements

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