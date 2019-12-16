شكرا لقرائتكم خبر عن "التدخل السريع" ينقذ عجوز من الشارع وينقلها لمستشفى لتلقى العلاج اللازم والان مع تفاصيل الخبر
وتبين أنها تدعى "مبروكة ع أ" وتبلغ من العمر ثمانين عاما، وهى من مواليد محافظة الفيوم، ولا يوجد معها أى أوراق تثبت شخصيتها وتعانى من قرح وكسر بالقدم على الفور قام الفريق بالتنسيق مع مستشفى مصطفى محمود لاستقبال المسنة وتوقيع الكشف الطبى عليها، وتم حجزها بالمستشفى لحين تماثلها للشفاء ونقلها لإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعه لوزارة التضامن الاجتماعى.
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