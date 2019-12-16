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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يستقل الدراجة بشرم الشيخ استعدادا للمشاركه فى مارثون المنتدى..صور والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه حريص أن يشارك الشباب غدا مارثون الدرجات الذى سيتم تنظيمه على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، قائلا: "فضلت استعادة القدرة على قيادة الدراجة قبل انطلاق الماراثون" .
وأضاف شاكر، أنه يجب على كل مسؤول أن يشارك الشباب اهتمامتهم وأفكارهم.
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