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وزير الكهرباء يستقل الدراجة بشرم الشيخ استعدادا للمشاركه فى مارثون المنتدى..صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يستقل الدراجة بشرم الشيخ استعدادا للمشاركه فى مارثون المنتدى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة دراجه فى شوارع شرم الشيخ، برفقة المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وذلك على هامش فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

 

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه حريص أن يشارك الشباب غدا مارثون الدرجات الذى سيتم تنظيمه على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، قائلا: "فضلت استعادة القدرة على قيادة الدراجة قبل انطلاق الماراثون" .

 

وأضاف شاكر، أنه يجب على كل مسؤول أن يشارك الشباب اهتمامتهم وأفكارهم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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