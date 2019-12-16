شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: وفد أرجنتينى يزور القاهرة لفتح أسواقها أمام البرتقال المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن وفد من سلطات الحجر الزراعى الارجنتينى، بدء زيارة رسمية للقاهرة للتعرف على آليات واشتراطات التصدير المتبعة سواء فى المزارع أو محطات التعبئة والفرز لفتح أسواقها لأول مرة أمام صادرات الموالح المصرية "البرتقال المصرى".

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات " الخليج 365"، أنه عقد اجتماع مع الوفد الارجنتينى،واطلاعه على اشتراطات واليات منظومة تصدير الصادرات الزراعية المصرية، متابعا أن الوفد سيزور مزارع الإنتاج، ومحطات التعبئة، ويتم التواصل الفنى على مدار الأيام المقبلة بشأن التوافق على تطبيق اشتراطات الصحة النباتية الدولية التى تطلبها السوق الارجنتينى لفتح سوق الموالح، متابعا أن مصر تخطط لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كأحد المهام الرئيسية للحجر الزراعى المصرى.