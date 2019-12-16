شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يخصص يوم الاثنين من كل أسبوع للاستجابة لشكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
وأكد رئيس حى الدقى، أنه سيتم عقد لقاء أسبوعى لحل مشكلات المواطنين، وسيكون فى يوم الاثنين من كل أسبوع، من أجل سماع مشكلات المواطنين والاستجابة إليها، من أجل تقليل زمن الاستجابه لحل المشكلات.
وأوضح رئيس حى الدقى أنه عقد اليوم لقاء مع مجموعة من المواطنين، واستمع لمشكلاتهم ووجه بحلها وإزالة أسبابها فى إطار خطة الحى للتواصل مع الشارع ووضع حلول جذرية للمشكلات، مؤكدا أن الحى يفتح أبوابه لكل من لديه شكوى.
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