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المصرية للمطارات: نعمل على زيادة أجور العاملين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشركة المصرية للمطارت، ما تتناوله بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى بخصوص زيادة أجور العاملين، أن لجنة الأجور لم تتوصل إلى مقترح حتى الأن .

 

 

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن ما ذكر خالى تماما من الصحة، ونؤكد للعاملين أن موضوع  زيادة الأجور جارى العمل عليه، وهو من أولويات وزير الطيران الفريق يونس المصرى، والطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وسوف تنهى لجنة الأجور أعمالها فى  خلال الأسابيع القادمة.

 

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وتهيب الشركة المصرية للمطارات، وسائل الإعلام تحرى الدقة فى تناول المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية فيما يصل إليها من أخبار حتى تكون الموضوعية هى أساس ما ينشر على الرأى العام.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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