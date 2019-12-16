شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للمطارات: نعمل على زيادة أجور العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشركة المصرية للمطارت، ما تتناوله بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى بخصوص زيادة أجور العاملين، أن لجنة الأجور لم تتوصل إلى مقترح حتى الأن .

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن ما ذكر خالى تماما من الصحة، ونؤكد للعاملين أن موضوع زيادة الأجور جارى العمل عليه، وهو من أولويات وزير الطيران الفريق يونس المصرى، والطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وسوف تنهى لجنة الأجور أعمالها فى خلال الأسابيع القادمة.

Advertisements

وتهيب الشركة المصرية للمطارات، وسائل الإعلام تحرى الدقة فى تناول المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية فيما يصل إليها من أخبار حتى تكون الموضوعية هى أساس ما ينشر على الرأى العام.