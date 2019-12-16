الأوقاف: انطلاق الدورة التدريبية الثالثة لتنمية مهارات الإعلام بالأكاديمية الدولية

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جدير بالذكر أن الدورة تعقد على مدار أربعة أسابيع، بواقع ثلاثة أسابيع بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين وأسبوع بالهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)، وتقام بالأكاديمية حاليًا دورتان هامتان فى الحاسب الآلى بمركز الحاسب الآلى بالأكاديمية للأئمة والعاملين بالأوقاف.
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