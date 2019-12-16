شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. قافلة دعوية إلى جنوب سيناء وزيارة جبل التجلى بسانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية كبرى من علماء الأوقاف، تجوب قرى ومدن ووديان محافظة جنوب سيناء، من الأربعاء الموافق : (21 ربيع ثان 1441هـ – 18 ديسمبر 2019م)، وحتى الجمعة : (23ربيع ثان 1441هـ – 20 ديسمبر 2019م)، ويتحدثون جميعًا بصوت واحد فى خطبة الجمعة القادمة عن : “ حقوق الشباب وواجباتهم ”، إضافة إلى قيام أعضاء القافلة بزيارة لمدينة رأس سدر، وعلى رأس القافلة الشيخ إسماعيل الراوى (مدير المديرية).

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة.

ويشارك فى القافلة عدد من العلماء هم..

الدكتور / عبد الناصر نسيم عطيان

الشيخ / إبراهيم محمد محمد إبراهيم

الشيخ / أحمد عبد الهادى زهير

الشيخ / عادل محمود احمد عبد العال

الشيخ /أسامة حسن حسن موافي

الشيخ / على طاهر إبراهيم السيد

الشيخ /سليمان عبد الله على حسن

الشيخ / محمود محمد شحاتة الصابر

الشيخ / عبد الحليم محمد عبد القادر سليمان

الشيخ / أيمن البرعى السيد قابيل

وستقوم القافلة مع وفد كبير من أئمة جنوب سيناء بزيارة جبل التجلى بسانت كاترين.