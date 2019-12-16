شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسمارى الناطق باسم القائد العام للجيش الليبى، إن الرئيس التركى أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب من أجل استهداف دول الجوار، مردفاً:"أردوغان يسير فى الطريق الخطأ عبر استثماراته فى ليبيا".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى: "لن نسمح بأى وجود تركي على الأراضى الليبية، مشدداً على أن ليبيا لن تكون قطر التى احتلت بقواعد تركية".

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وأشار الناطق باسم القائد العام للجيش الليبى، إلى أن وسائل إعلام تركية تتحدث عن إرسال ضباط أتراك إلى طرابلس لتقييم الموقف.

وذكر المسمارى، أن الوحدات العسكرية تواصل تقدمها على عدة محاور فى العاصمة طرابلس لتطهيرها من الإرهاب والجريمة، وأن عمليات الجيش الوطنى الليبى تتواصل على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه تم إسقاط مسيرة تركية حاولت استهداف الجيش الوطنى.