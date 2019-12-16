متحدث الجيش الليبى: رصدنا أسلحة لحظة شحنها من تركيا لمصراتة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسمارى الناطق باسم القائد العام للجيش الليبى، إن الوحدات العسكرية تواصل تقدمها على عدة محاور فى العاصمة طرابلس لتطهيرها من الإرهاب والجريمة.
وأكد خلال مؤتمر صحفى، أن عمليات الجيش الوطنى الليبى تتواصل على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه تم إسقاط مسيرة تركية حاولت استهداف الجيش الوطنى.
وأشار الناطق باسم القائد العام للجيش الليبى، إلى أنه تم إطلاق غارات جوية على مواقع ميليشيات الوفاق فى مصراتة، وتابع: "رصدنا أسلحة لحظة شحنها من تركيا لمصراتة".
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