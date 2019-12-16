شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى للإعلام: أنتم مقاتلون معنا من أجل مصر.. والبلد أفضل من الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل تفاؤل للشعب المصرى، قائلاً:"أنا مطمن على مصر، ومصر بتتقدم مش علشان أنا هنا، علشان شعب مصر هنا.. شعب مصر منتبه وكل يوم بينتبه أكتر". وأضاف الرئيس، خلال لقاءه مع ممثلى الإعلام الأجنبى:"الدول عايزة شقا وحرمان وجهد ليل ونهار من أهلها بما فيهم الإعلام، يعنى نذاكر كويس"، موجهاً حديثه للإعلاميين:"انتم مقاتلون معنا من أجل مصر مش معايا.. علشان مصر تستقر وتتطور وتتقدم"، مضيفاً: "النتائج أحسن من الأول".

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