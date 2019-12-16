شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لديها مسار فيما يتعلق بسد النهضة، مشيراً إلى أنه لو لم نصل لاتفاق فى 15 يناير المقبل، فإنه سيكون هناك طرف رابع كوسيط.
وأضاف الرئيس رداً على أحد الأسئلة فى لقاءه مع الإعلام الأجنبى، حول التصريح المنسوب لرئيس الوزراء الإثيوبى بتجييش مليون شخص للحرب دفاعاً عن سد النهضة، أنه يجب أن يعى الجميع أن مواردنا لا تهدر فى اقتتال، بل تنفق فى التنمية، مشيراً إلى أن تجنيد مليون شخص يكلف مليارات الدولارات، قائلاً:"انت مش بتدور على تنمية؟، هتعمل سد وتنمية ولا هتصرف على حرب؟ ".
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