شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق الاستعلام والدفع لفاتورة التليفون الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت فترة السماح الخاصة بسداد فاتورة التليفون الأرضى الربع سنوية فى 15 أكتوبر الجارى، وأتاحت المصرية للاتصالات العديد من طرق الدفع لسداد فواتير التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2019، وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالات WE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

ووفرت العديد من القنوات للاستعلام عن الفاتورة الربع سنوية، حيث يمكن للعميل الاستعلام عن قيمة الفاتورة وتفاصيلها عبر الخط الساخن 111، أو من خلال صفحة الشركة على الإنترنت ، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg .

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وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ أيام عن وصول حجم الاشتراكات بالتليفون الأرضى إلى نحو 8.21 مليون اشتراك، ويصل عدد المشتركين حكومى 3% و المشتركين تجارى 12% والمشتركين منازل 85%.

وارتفع إجمالى سعة السنترالات إلى 23.97 مليون خط فى يونيو 2019، مقارنة بنحو 19.35 مليون خط فى يونيو 2018.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى، وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالات WE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.