السيسى: موقف مصر من اتفاق ليبيا وتركيا عبرت عنه من خلال بيان "الخارجية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن موقف مصر فيما يتعلق بالمذكرة التى تم توقيعها بين فايز السراج رئيس الحكومة الليبية وتركيا من خلال بيان الخارجية. وقال الرئيس السيسي فيما يتعلق بترسيم الحدود بين مصر واليونان، تسير بشكل جيد، جاء ذلك فى إجابة الرئيس السيسي على صحفى يونانى فى إطار لقاءه مع الإعلام الأجنبى. Advertisements







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