"انتحار عامل في حلوان وسوداني ينهي حياة شقيقه بالدقي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

قابيل السوداني قتل أخاه.. مأساة أم حضرت سفك دم ابنها "وقت الماتش"

السابعة والنصف مساء أمس الأحد، هدوء يطبق على ميدان المساحة الشهير بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، حركة المارة متوسطة تزامنا مع توافد العشرات على المقاهي والكافيهات لمتابعة لقاء النادي الأهلي أمام حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز، يقطع ذلك صرخات استغاثة صادرة من شقة بعقار قريب "إلحقوني.. ابني قتل أخوه".

هرع الأهالي إلى العقار مصدر الصوت بشارع السلولي، صعدوا درجات السلم وصولا إلى شقة بالطابع الرابع، تفوح منها رائحة دماء ويكبق الموت على أجوائها. تجلس سيدة ببشرة سمراء على الأرض بعدما خارت قواها وغالبت الدموع مقلتيها، واضعة يديها على رأسها محاولة استيعاب الفاجعة التي ستظل محفورة في ذهنها طيلة حياتها، بينما وقف الحضور مشدوهين من هول المشهد.

"عامل عثر عليه وحاول استخدامه".. إصابة 4 في انفجار جسم غريب بجزيرة الدوم

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلين، إثر انفجار جسم غريب من مخلفات الحروب بدائرة مركز شرطة أبوتشت

تلقى قسم شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا من الأهالى بإنفجار جسم غريب ومصابين بناحية جزيرة الدوم بدائرة مركز شرطة أبوتشت.

فشل في سرقتها فهتك عرضها.. المشدد 10 سنوات لعاطل في القاهرة الجديدة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوه، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بهتك عرض قاصر في القاهرة الجديدة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "م. أ" عاطل شرع في سرقة الأموال المملوكة للمجني عليها فاقتادها عنوة أثناء سيرها بالطريق العام إلى إحدى المناطق النائية بعيدا عن أعين المارة طالبا منها تسليم ما تحمله من مبالغ مالية مستغلا في ذلك صغر سنها وقلة حيلتها، لكنه لم يجد معها أموالًا.

قتل أخاه وشرب سيجارة جنب الجثة.. جريمة شاب سوداني في الحي الراقي

أنهى شاب سوداني حياة شقيقه بطعنة قاتلة داخل مسكنهما بمنطقة الدقي، اليوم الإثنين.

تلقى العميد محمد الطويل مأمور قسم الدقي، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بميدان المساحة.

الجثة تعفنت.. انتحار عامل شنقًا في حلوان

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انتحر عامل شنقًا داخل منزله بمنطقة حدائق حلوان.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة أحد الجيران، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "م. أ" 45 سنة، معلقًا بحبل حول رقبته في سقف غرفة نومه وفي حالة تعفن.

انلاع حريق بمصنع بلاستيك في المرج

اندلع حريق في مصنع بلاستيك بمنطقة عزبة النخل في المرج.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل مصنع بلاستيك بشارع البترول في منطقة عزبة النخل بالمرج.

ودفعت الحماية المدنية بنحو 8 سيارات إطفاء وخزانين مياه للسيطرة على الحريق.

ضبط زوجين حاولا غسل 25 مليون جنيه من أموال المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "أحد العناصر الإجرامية وزوجته -مقيمين بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية" لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

احتفالاً بيومهم العالمي.. مديريات الأمن تستقبل ذوي الإعاقة

واصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية احتفالها باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، واستقبلت عدد من ذوي الإعاقة لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.

"الداخلية" تنجح في الصلح بين 4 عائلات متنازعة بقنا وأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرتي أمن قنا وأسوان في إتمام الصلح بين 4 عائلات، وإنهاء النزاع القائم بينهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الخصومات الثأرية وإتمام الصلح بين العائلات.

ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و31 حالة قيادة تحت تأثير المخدر بالمحافظات

وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5139 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1890 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و31حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.