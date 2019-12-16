حبس عاطل لاتهامه بحيازة وترويج مخدر الهيروين في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمرت نيابة المطربة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة حيازة وترويج مخدر الهيروين على عملائه، في منطقة المطرية، كما أمرت بسرعة ورود تقرير المعمل الكيميائي حول المضبوطات.
البداية بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط (مسجل خطر)؛ أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية، حيث عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 125 جرامًا، مبلغ مالي، هاتف محمول، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
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