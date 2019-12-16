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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الثلاثء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ جنوبًا نهارًا بارد ليلاً، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً علي شمال البلاد.
كما تسود السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة جهة الشرق، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.
وحول درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، جاءت كالآتي:
الصغرى- العظمى
القاهرة 11 22
شبين الكوم 10 20
طنطا 11 20
دمنهور 11 21
الإسكندرية 11 21
بلطيم 11 20
مطروح 16 19
السلوم 11 22
سيوة 11 22
بورسعيد 12 21
دمياط 12 21
الزقازيق 12 20
الاسماعيلية 11 22
السويس 11 22
العريش 10 21
رفح 10 20
رأس سدر 16 20
نخل 03 19
نويبع 13 22
طابا 10 20
كاترين 04 14
الطور 11 23
شرم الشيخ 15 23
الغردقة 14 24
مرسى علم 15 25
الفيوم 10 25
بنى سويف 10 22
المنيا 09 22
أسيوط 09 23
سوهاج 10 23
قنا 11 23
الأقصر 10 23
أسوان 12 24
أبوسمبل 11 23
الوادى الجديد 05 23
شلاتين 17 25
أبو رماد 17 25
حلايب 19 23
رأس حدربة 20 23
كانت هذه تفاصيل خبر "أمطار وشبورة".. تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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