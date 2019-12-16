السيسي للإعلاميين: "أنتم مقاتلون مع مصر من أجل أن تبقى مستقرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الإعلاميين، قائلاً: "مصر تحتاج إلى إخلاص كل أهلها بما فيه الإعلام، وأنتم مقاتلون مع مصر من أجل أن تبقى مصر مستقرة وتتطور، ونحن نعمل بشكل جيد في ظل قدراتنا والنتائج أفضل مما سبق".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مساء اليوم، في شرم الشيخ، مع ممثلي الصحافة الأجنبية بمصر.

وأضاف الرئيس: "أنا مطمئن علي مصر ومستقبلها ليس لوجودي في المنصب ولكن بسبب شعبها الذي تزداد معدلات الوعي لديه بشكل مضطرد".

يشار إلى أن منتدى شرم الشيخ يعقد خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، والذي تختتم فعاليته غدًا، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي، ويناقش موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.