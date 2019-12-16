"الطرف الآخر لم يتغير".. السيسي يتحدث عن "قطر" والإعلام المعادي لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن مسألة مصالحة الرباعي العربي (مصر- الإمارات- السعودية- البحرين) مع قطر.

وقال الرئيس السيسي، إن الطرف الآخر لم يتغير وهناك 13 شرطا تم وضعهم وحتي الأن لم يحدث شيء، مضيفًا: "نتمني نجاح أية جهود صادقة لنصل إلي التزامات دائمة، وعندما ننظر إلى وسائل إعلام معينة نجد تناول غير موضوعي بغرض الإضرار بمصر ويجب علي إعلامنا أن ينتبه لذلك، ومصر اذا كان دخلها مثل الدول التي تهاجمنا فذلك يعني 20 تريليون في العام وهو مبلغ ضخم، وخسارة على الدول التي تعمل تخريب منطقتها وهذا ليس إعلام أو مهنية هذا تآمر، ونتمني التوفيق والعمل علي إقامة علاقة صحية".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مساء اليوم، في شرم الشيخ مع ممثلي الصحافة الأجنبية بمصر.

وقال الرئيس: أنا مطمئن علي مصر ومستقبلها ليس لوجودي في المنصب ولكن بسبب شعبها الذي تزداد معدلات الوعي لديه بشكل مضطرد، ومصر تحتاج إلى إخلاص كل أهلها بما فيه الإعلام وانتم مقاتلون مع مصر من أجل أن تبقى مصر مستقرة وتتطور ونحن نعمل بشكل جيد في ظل قدراتنا والنتائج افضل مما سبق.

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وأكد الرئيس السيسي أن اهتمامه بالمرأة لأبعد مدي وأنه يعمل بكل السبل لتمكين المرأة لدورها العظيم في مصر علي مدار التاريخ الحديث والقديم وتحركت للحفاظ على هوية مصر والدفاع عن مستقبلها ومستقبل أبنائها.

وبخصوص الشباب، قال إننا بذلنا جهودا كثيرة خلال الأعوام الماضية لاستيعاب الشباب والكفاءات داخل وخارج مصر، وما زالت غير كافية لاستيعاب الجميع لأن الأعداد تصل إلى ملايين ونحاول دائما العمل علي زيادة مساحات التواصل مع أهالينا من المصريين في الخارج، والأكاديمية المصرية للتأهيل والتدريب تعمل بشكل متواصل لاستيعاب أعداد جديدة دائما ومن الممكن ان ندرس مبادرة للتدريب للشباب المصريين في الخارج.

يشار إلى أن منتدى شرم الشيخ يعقد خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، والذي تختتم فعاليته غدًا، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي، ويناقش موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.