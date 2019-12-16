أخبار مصر | مصر آمنة وقبول الآخر.. أهم 5 رسائل لمنتدى شباب العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر آمنة وقبول الآخر.. أهم 5 رسائل لمنتدى شباب العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم، التي انطلقت يوم السبت الماضي بمدينة شرم الشيخ، وتُختتم غدًا الثلاثاء، على توجيه العديد من الرسائل حول عددًا من الموضوعات.

كما تضمن منتدى شباب العالم عددًا من الرسائل للشباب المشاركين، ومتابعي منتدى شباب العالم، من جميع الدول.

وترصد الخليج 365 عددًا من الرسائل التي أطلقها منتدى شباب العالم.

مصر آمنة



على عكس مايروّج له أعداء مصر كشف منتدى شباب العالم أن مصر آمنة، ويسودها الأمن والأمان، وانعكس ذلك على تنظيم منتدى شباب العالم بمشاركة وفود من 197 دولة حول العالم.

وتزامنًا مع افتتاح فعاليات الملتقى نفذت القوات المسلحة المصرية تدريبات بحرية فى البحر المتوسط لتأمين الأهداف الحيوية والاقتصادية، ونفذت البحرية المصرية عددًا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية، والتى تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة.

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وأشاد جميع الضيوف بحسن تنظيم المنتدى وكفاءة العاملين بالمطارات المصرية، وحسن استقبالهم لضيوفهم.

مصر قِبلة العالم



وجه منتدى شباب العالم أنظار كافة الدول إلى مصر ومدينة شرم الشيخ، خاصة وأن المنتدى شمل عدة جلسات ومبادرات، وأشاد العشرات من المشاركين في المنتدى من دول إفريقية وأجنبية بحسن تنظيم المنتدى، مؤكدين على أن المشاركة في منتدى شباب العالم أضافت لهم الكثير.

التسامح وتقبل الآخر ضرورة إنسانية



من بين الرسائل الهامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته بفعاليات منتدى شباب العالم ضرورة التسامح وقبول الآخر والتعايش معه، وبرهن الرئيس على ذلك من خلال استضافة الطالب جون منتوث الذي يحمل جنسية جنوب السودان وتعرّض لواقعة تنمر شهيرة في مصر، وجلس الطالب إلى جوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مباشرة، خلال اليوم الافتتاحي لمنتدى شباب العالم، في رسالة مفادها أن الجميع متساوٍ في الحقوق والواجبات، ودعوة مفتوحة لتقبل الجميع والانفتاح على الثقافات.

اتبع شغفك تتميز



عرض منتدى شباب العالم في دورته الثالثة عددًا من التجارب الشبابية الناجحة في عدة مجالات حول العالم، وأبهر المشاركون في عرض تجاربهم الحضور بقصصهم التي بدأوها من الصفر، مرورًا بمواجهات العديدة من العقبات والصِعاب، وصولًا لتحقيق أهدافهم، ومن بين النماذج جيسيكا كوكس أول قائدة طيارة بدون زراعين، والصومالية حليمة عدن أول عارضة أزياء مسلمة تصل للعالمية، بعدما بدأت حياتها كلاجئة، وعملت على تحقيق حلمها وصولًا للعالمية.

الشباب طاقة جبارة



أكد منتدى شباب العالم أهمية دور الشباب في تعزيز وتنمية بلادهم على كافة المناحي، ويظهر اهتمام الحكومة بالشباب بداية من اسم المنتدى الذي يحمل اسم شباب العالم، في إشارة إلى أن كافة دول العالم تحتاج إلى طاقات شبابها، للنهوض والتقدّم للأمام.