أخبار مصر | انتصار السيسي تلتقي الروبوت صوفيا: "ردودها ذكية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتصار السيسي تلتقي الروبوت صوفيا: "ردودها ذكية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالروبوت صوفيا على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وقالت "انتصار"، في تدوينة على صفحتها الرسمية عبر "فيس بوك"، الإثنين: "إنها لتجربة استثنائية جديدة، مقابلة صوفيا والتحدث معها والاستماع إلى ردودها الذكية".

وأضافت: "إذ أحببت قدراتها على محاكاة القدرات الذهنية للإنسان والتي تمثل نقطة تحول في العلاقة بين الإنسان والروبوت وبداية حقيقية لعصر جديد للإنسانية"، خاتمة: "مرحبا بك صوفيا في مصر".