أخبار مصر | السيسي: تكلفنا 30 مليار جنيه لإسقاط مديونية ٥ آلاف مصنع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تتعامل مع ٥ آلاف مصنع متعثر منذ ٢٠١١ وأسقطنا مديونية تصل ٣٠ مليار جنيه.

وأوضح السيسي، في تصريحات من شرم الشيخ، إلى أن سبب توقف تلك المصانع بسبب عدم توافر الاستقرار خلال تلك الفترة، حيث أن الاستقرار يمنح الفرصة للتقدم والتنمية.

وأشار الرئيس إلى أن هناك حرصا لتولي الشباب المناصب سواء في الحكومة أو المحافظات، مشددا على أن هناك إجراءات تمت لتأهيل الشباب للقيادة من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث أن مصر لديها مليون شاب سنويا يتخرج ويبحث عن العمل والزواج.