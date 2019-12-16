أخبار مصر | أطباء نفسيون يكشفون أسباب الإصابة باكتئاب الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أطباء نفسيون يكشفون أسباب الإصابة باكتئاب الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فصل الشتاء من كل عام، معلنًا رحيل الصيف بقيظه الشديد الذي يشتكي منها الجميع، لنبدأ مرحلة جديدة من المعاناة مع برد الشتاء.

ويقول البعض إن الشتاء والمطر يثير الشجن لدى بعض مرهفي الحس، ويؤكد خبراء الطب النفسي على أن اكتئاب الشتاء مرض معترف به يصيب البشر خلال هذا الفصل كل عام، وخاصة المراهقين.

اكتئاب الشتاء مرض موسمي

وأكدت الدكتورة إيمان دويدار، استشاري الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، أن مرض الاكتئاب خلال فصل الشتاء، يُعد مرضًا موسميًا يصيب البعض خلال فصل الشتاء؛ نظرًا للتغيرات المناخية التي تحدث خلال هذا الفصل.

وأضافت استشاري الصحة النفسية للأطفال والمراهقين أن عدم انتظام ساعات النوم وعدم الحصول على القسط الكافي من الراحة من بين أسباب الاكتئاب في الشتاء، لافتة إلى أن التغيرات المناخية تلعب دورًا كبيرًا في تغيير هرمونات الجسم، وتعزيز فرز الهرمونات التي تزيد من التوتر والقلق، ماينتج عنه الشعور بالاكتئاب.

وأشارت إلى أن فصل الشتاء يشهد حلول الليل مبكرًا عن غيره من الفصول، ولهذا الأمر أكبر الأثر على نقص هرمون السيروتونين، وتعزيز الشعر بالخطر، كعادة متوارثة من قديم الأزل، حيث يرتبط الظلام في وجداننا الجمعي بحلول الليل والخطر، منذ بدء الخليقة.

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التغيرات المناخية سبب الإصابة باكتئاب الشتاء

في سياق مُتصل يقول الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن فصل الشتاء يرتبط لدى الكثير من الأشخاص بالاكتئاب واجترار الذكريات الحزينة، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية لها أكبر الأثر على تغيير الحالة النفسية للإنسان، مع حلول الظلام والبرد.

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن الأمطار والطقس السيء يُجبر البشر في بعض الأحيان على التزام المنازل وعدم مغادرتها، ما يشعرهم بأنهم يعيشون داخل سجن، مايؤثر سلبًا على حالتهم النفسية نتيجة لشعورهم بالعزلة عن البشر.

وشدد هاني على أن اكتئاب الشتاء مرض نفسي موسي يرتبط بفصل الشتاء من كل عام، ويصيب المراهقين في الغالب، لافتًا إلى أن اكتئاب الشتاء قد يتطور لاكتئاب تفاعلي حاد، ما لم يتم علاجه في أسرع وقت ممكن.

ضوء الشمس يحارب اكتئاب الشتاء

في سياق مُتصل أكد الدكتور جمال فرويز؛ استشاري الطب النفسي، أن ضوء شمس النهار له تأثير كبير على الحالة النفسية للبشر، مشيرًا إلى أن ضوء النهار يعزز من الشعور بالسعادة والطمأنينة، كما أنه يعتبر مضادًا طبيعيًا لمحاربة الاكتئاب خلال فصل الشتاء، ونظرًا لأن الغيوم تحجب ضوء الشمس خلال النهار في الشتاء، نتيجة احتشاد الغيوم في السماء، يشعر البعض بالاكتئاب.

وحول أسباب الإصابة باكتئاب الشتاء، يقول استشاري الطب النفسي، إن هناك بعض البشر مهيئون نفسيًا للإصابة باكتئاب الشتاء أكثر من غيرهم، لافتًا إلى أن البيئة المحيطة والصدمات التي يتعرّض له الفرض لهما الدور الأكبر في الإصابة باكتئاب الشتاء.