أخبار مصر | "الشباب المصري": منتدي شباب العالم يؤكد ريادة مصر الإقليمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب المصري": منتدي شباب العالم يؤكد ريادة مصر الإقليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، إن تنظيم منتديات شباب العالم أثبتت ان مصر رائدة بكوادرها الشبابية التي تستطيع قيادة الدولة لمستقبل أفضل.

وأضاف "سيف"، لـ"الخليج 365"، أن موضوعات منتديات العالم للشباب تواكب تقدمات العصر الحالى وزيادة أعداد الشباب المشترك كل عام يدل على ريادة مصر في تمكين الشباب بين دول العالم.

واستكمل قائلًا: "منتدى شباب العالم يعيد تسويق مصر مثر سياحيًا، والمنتديات لم تعد مجرد حدث أو فعالية، ولكنها أصبحت مفرزة لخيرة الشباب المصري في القيادات المحلية، حيث أننا وجدنا 27 نائب للمحافظين من الشباب وأحدهم اصبح محافظا".

وأضاف مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، أن النسخة الحالية من المؤتمر مختلفة عن النسختين السابقتين من حيث الثقل والتأثير في صناعة القرار العالمي، حيث اكتسب منتدى شباب العالم سمعة عالمية كبيرة جاءت نتيجة جهود اللجان المنظمة لهذا الحدث الهام.

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وأشار إلى أنه قد أصبح المنتدى العالمي للشباب، ذا ثقل عالمي تخطى حدوده الإقليمية، فأصبح يتطلع إليه على أنه قبلة للشباب وصناع القرار حول العالم لما يزخر به من فعاليات وورش عمل وجلسات عامة تناقش القضايا الإقليمية والعالمية على نحو يطرح حلولا ورؤى واقعية لمجابهة التحديات العالمية، كما يعد المنتدى قفزة سياسية كبيرة يؤكد على ريادة مصر ورعايتها للشباب.

وأوضح "سيف"، أن الأهمية التي يكتسبها المنتدى تأتي من كونه يعطى المساحة التي تتيح التعرف على مختلف وجهات النظروالحلول من قبل شباب العالم وصناع القرار خلال مناقشة موضوعات متنوعة منها ما يدور حول منطقة حوض البحر المتوسط والتحديات التي تواجهها، وسبل التعاون بين الشباب الإفريقي، الحق في التنمية، الذكاء الاصطناعي، ريادة الأعمال، التحول الرقمي، والعديد من الموضوعات الأخرى التي ستناقش خلال ورش العمل والجلسات العامة التي تتضمنها أجندة فعاليات المنتدى.

وأكد، أن النسخة الحالية لمنتدى شباب العالم ما هي إلا إمتداد لنجاح النسختين السابقتين من حيث التنظيم والحضور والموضوعات المطروحة للحوار والمناقشة داخل الجلسات.