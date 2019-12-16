أخبار مصر | الصحة تطالب شركات تطوير المنشآت الطبية بالأقصر الانتهاء في مواعيدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة تطالب شركات تطوير المنشآت الطبية بالأقصر الانتهاء في مواعيدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا مساء اليوم الإثنين، بالشركات المنفذة لرفع كفاءة وتطوير المستشفيات ووحدات طب الأسرة بمحافظة الأقصر، في إطار جولتها التفقدية لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول معدلات التنفيذ، وخطة المحافظة لرفع كفاءة المنشآت الطبية التي ستشملها المنظومة الجديدة والبالغ عددها 49 وحدة طب أسرة، و7 مستشفيات، حيث وجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من التجهيزات بكافة المنشآت وفقًا للجدول الزمني، وبما يتفق مع معايير الاعتماد والجودة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدةً على ضرورة التشغيل الأمثل للمستشفيات.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان شددت خلال الاجتماع على الإسراع في تسجيل كافة مواطني محافظة الأقصر، وفتح ملفات طب الأسرة لهم، قبل بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة في مطلع شهر مارس المقبل.

وقال إن وزيرة الصحة والسكان تناولت أيضًا خلال الاجتماع خطة تدريب الفرق الطبية، بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية، ويتماشى مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدة على ضرورة الاهتمام برضا المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.