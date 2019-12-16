أخبار مصر | انتصار السيسي توجه رسالة خاصة إلى والدة الطفل "زين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتصار السيسي توجه رسالة خاصة إلى والدة الطفل "زين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كلمات زين خلال حفل الافتتاح كانت ملهمة لنا جميعا، فقد أبهرنا بقدرته على إعطائنا الأمل والقوة في أصعب اللحظات.

ونشرت السيدة انتصار، صورة لها تجمعها بوالدة الطفل زين في تدوينة على صفحتها الشخصية عبر "فيس بوك"، الإثنين، معقبة: "بالتأكيد وراء هذه القوة والطاقة أم قدمت كل الحب والدعم لصغيرها خلال رحلته الصعبة في قهر المرض ليكون رمزا وقدوة لملايين الأطفال حول العالم ممن يعيشون تجربة المرض الأليمة، ولذلك أحببت أن أحيي تلك الأم العظيمة وأعبر لها بشكل مباشر عن تقديري كأم لما عانته خلال السنوات الماضية عبر تلك المرحلة الصعبة".