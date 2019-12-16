مصر | نشرة حوادث الخليج 365: جثة طفلة أكتوبر وقتل شاب لشقيقه بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: جثة طفلة أكتوبر وقتل شاب لشقيقه بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

التحريات: التفكك الأسري وراء جثة طفلة أكتوبر المجهولة

رجحت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن السبب في إلقاء جثة طفلة بجوار أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، هو التفكك الأسري، وأن أحد والديها من ألقى جثتها بمكان العثور عليها.

منعه من الاعتداء على والدته.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لشقيقه بالدقي

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لشقيقه الأصغر سوداني الجنسية، إثر طعنه بسكين مطبخ، أنه في يوم الواقعة كان المتهم يشرب كحوليات، حاولت والدته منعه من فعل ذلك، فقام الشقيق الأكبر ويدعى "أحمد" بالتعدي علي والدته وحاول شقيقه الأصغر ويدعى "عبد الرحمن" منعه، فيما استل شقيقه الأكبر سكين مطبخ وقام بطعنه طعنتين، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

حريق بمصنع بلاستيك بأكتوبر.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماده

وكشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالقاهرة إلى أن ماس كهربائي السبب في إندلاع النيران في مصنع بلاستيك بمنطقة عزبة النخل، بالمرج، وتبين عدم وقوع أي خسائر بشرية إثر الحريق.

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السيطرة على حريق شب في محل بأطفيح

وسيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق شب بمحل بقالة، بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، بعد تفحم محتويات المحل بالكامل، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالجيزة.

منظفتش البيت".. عامل يقتل شقيقته ويدفنها في غرفة نومه بالبحيرة

وألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عامل هشم رأس شقيقته ودفن جثتها داخل غرفة نومه بسبب عدم نظافة المنزل في البحيرة.

تأجيل دعوى عضو بالصيادلة لعدم دعوته لحضور اجتماعات النقابة لـ5 يناير

وقررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من البدرى أحمد محمود عضو مجلس نقابة الصيادلة، والتى طالب فيها بإيقاف القرار السلبي، بعدم توجيه الدعوى للطاعن لحضور اجتماعات نقابة صيادلة مصر، لجلسة 5 يناير المقبل.

