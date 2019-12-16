مصر | "ضرب والدته وقتل شقيقه".. حبس شاب سوداني بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضرب والدته وقتل شقيقه".. حبس شاب سوداني بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس المتهم سوداني الجنسية ويدعى "أحمد" البالغ من العمر 28 عامًا، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقتله شقيقه الأصغر ويدعى "عبد الرحمن" 22 عامًا، إثر طعنتين نافذتين، مما لفظ أنفاسه الأخيرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة قتل شقيقه لشقيقه السودانى، بسكين مطبخ إثر طعنتين مما لفظ أنفاسه الأخيرة، أنه في يوم الواقعة كان المتهم يشرب كحوليات، حاولت والدته منعه من فعل ذلك، فقام بالتعدي عليها، فقام على إثرها شقيقه الأصغر ويدعى "عبد الرحمن" بمنعه فاستقل شقيقه السكين من المطبخ وقام بطعنه طعنتين، مما لفظ أنفاسه الأخيرة.

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بعرض الشاب السوداني ويدعى "أحمد" يبلغ من العمر 28 عامًا، للطب النفسي، لقتله لشقيقه البالغ من العمر 22 عامًا، للكشف عليه للتأكد من أنه يعاني من مرض التوحد من عدمه.

فيما أمرت النيابة، بجنوب الجيزة، بتشريح جثة الشاب السوداني بعد قتله على أيدي شقيقه الأكبر، للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة قتل سوداني الجنسية على يد شقيقه بالدقي، إثر إصابته بطعنتين نافذتين، مما لفظ أنفاسه الأخيرة.

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وأفاد مصدر بالنيابة، بشمال الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة قتل سوداني الجنسية على يد شقيقه بالدقي، حيث سدد له طعنتين إحداهما بالرقبة والأخرى أسفل العين اليسرى.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه الأكبر ويدعى "أحمد" يبلغ من العمر 28 عامًا، مضيفًا أن المتهم يعاني من مرض التوحد حسب ما قالته والدته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطارا بورود بلاغًا لرئيس مباحث قسم شرطة الدقي، من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بميدان المساحة بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "عبدالرحمن حسن" 22 سنة، سوداني الجنسية، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه الأكبر "أحمد" 28 سنة، يعاني من مرض نفسي.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.