مصر | "منظفتش البيت".. عامل يقتل شقيقته ويدفنها في غرفة نومه بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "منظفتش البيت".. عامل يقتل شقيقته ويدفنها في غرفة نومه بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عامل هشم رأس شقيقته ودفن جثتها داخل غرفة نومه بسبب عدم نظافة المنزل في البحيرة.

تلقى مركز كفر الدوار بلاغا من مزارع 65 سنة مُقيم دائرة المركز" بقيام إبنه عامل 35 سنة بقتل شقيقته ربة منزل 30 سنة ودفنها داخل منزلهم بذات العزبة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المجني عليها داخل كيس بلاستيك وموضوعة بحفرة بعمق متر بأرضية غرفتها بالمنزل وباستخراجها تبين أنها بكامل ملابسها وبها إصابات عبارة عن جرح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة وما قرره المُبلغ أن إبنته كانت تُقيم رفقة إبنه بذات الغرفة حيث تركت منزل الزوجية منذ فترة لمرورها بحالة نفسية سيئة لمعاناتها من مرض نفسي وعصبي.

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وقرر عامل 37 سنة صديق المتهم، أن المتهم أبلغه بوفاة المجني عليها وطلب منه مساعدته فى دفنها سرًا.

وأسفرت الجهود مفتشى قطاع الأمن العام، عن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لحدوث مشاجرة بينه والمجنى عليها بسبب إهمالها فى أعمال نظافة المنزل حيث قام برطم رأسها بأحد حوائط الغرفة مما أدى إلى إصابتها ووفاتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.