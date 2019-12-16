شكرا لقرائتكم خبر عن مصير الطلاب الراسبين فى الثانى الثانوى من استلام التابلت × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صرف أجهزة تابلت للطلاب الراسبين فى الصف الثانى الثانوى العام الدراسى الماضى، 2018،2019. ”الخليج 365” يستعرض أبرز التعليمات والضوابط لتسليم الطلاب التابلت:

”الخليج 365” يستعرض أبرز التعليمات والضوابط لتسليم الطلاب التابلت: 1ـ صرف أجهزة تابلت للطلاب الراسبين بالصف الثانى الثانوى من العام الدراسى الماضى ويعيدون العام الدراسى الحالى، 2019/2020. Advertisements 2ـ تقوم المديريات بصرف الأجهزة للطلاب من الأجهزة المتوفرة بمخازنها. 3ـ حالة وجود عجز فى أجهزة التابلت بالمديرية يتم الصرف من مخازن الوزارة. 4ـ يتم تسليم الطلاب التابلت وفقا للضوابط الواردة فى الكتاب الدورى رقم 14 لسنة 2018 . 5ـ يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحاناتهم إلكترونيا.

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