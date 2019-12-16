شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة أم المؤمنين الثانوية تفتتح قاعة مسرح جمال الدين عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بإدارة حلوان التعليمية مسرح المدرسة بعد تطويره والذى حمل اسم " جمال الدين عبد المنعم"، حيث تميزت المدرسة بالإبداع بقيادة مديرها جمال الدين عبد المنعم وتميزت المدرسة بأنها أول منشأة تقوم بتركيب عدد من السبورات الذكية التفاعلية داخل الفصول عن طريق المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية وتدريب مدرسى المدرسة على استخدامها وذلك إيمانا منه بأهمية تطبيق التقنية الحديثة فى العملية التعليمية لمواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى، كنا حصل المدير العام الماضى على جائزة (المدير المثالي) على مستوى مديرية التعليم بالقاهرة (المركز الأول) وتطبق المدرسة مشروع ( الطاقة الشمسية) لتوليد الكهرباء بالمدرسة لتشغيل السبورات الذكية والإضاءة بالمدرسة وذلك بالجهود الذاتية ومساعدة مجلس أمناء المدرسة وقد قام بافتتاح المشروع مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ورئيس حى حلوان.

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