شكرا لقرائتكم خبر عن ختام حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى بوزارة الطيران والشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم الاثنين، فعاليات حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، والتى أقيمت فى إطار حملة 100 مليون صحة على السيدات العاملات بوزارة الطيران المدنى والشركات التابعة لها تحت رعاية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
شارك فى الحملة نخبة من أطباء وزارة الصحة بالتعاون مع أطباء عيادات وزارة الطيران المدنى المتخصصين فى مجال سرطان الثدى الذين قاموا بإجراء الكشف والفحص الطبى للعدد كبير من العاملات بوزارة الطيران المدنى والشركات التابعة لها.
وجهت وزارة الطيران الشكر للقائمين على الحملة وهم الدكتور محمد حسان مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة والدكتور أحمد السيد مرسى مدير حملة المرأة والدكتور محمد شوقى رئيس قطاع مديرين الشئون الصحية بالقاهرة والدكتور علا الدسوقى مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية.
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