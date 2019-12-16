شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: حريصون على استمرار تقديم الخدمة بالتوازى رفع كفاءة المنشآت بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وفد من وزارة الصحة والسكان يزور محافظة الأقصر اليوم للاطمئنان على تطوير المستشفيات المقرر دخولها منظومة التأمين الصحى الشامل مطلع العام المقبل أن الوزارة حريصة على استمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بكافة المنشآت الطبية بالتوازى مع رفع كفاءتها.

يأتى ذلك فى إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

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وأوضح بيان، أن الوفد حرص على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المبنى القديم للمستشفى، مشيرا إلى أن أعمال الميكنة لكافة المنشآت الطبية بالمحافظة تسير على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها.

وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة الاهتمام برفع الكفاءة الإكلينيكية للفريق الطبى، من خلال التدريب المستمر، بما يعود على مصلحة المريض وتقديم أفضل خدمة طبية ذات جودة عالية يرضى عنها المواطن، مشيرا إلى أنه جارى اعتماد عدد كبير من المستشفيات ضمن برنامج الزمالة المصرية.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضى، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضي.