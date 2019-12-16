وزير النقل يتابع تنفيذ مشروع القطار المكهرب السلام/ العاصمة الإدارية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار المكهرب (السلام/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان).

وبدأت الجولة بعقد اجتماع موسع في محطة عدلي منصور التبادلية مع الشركات المنفذة للمشروع (أفيك الصينية والشركات المصرية) بحضور الدكتور عصام والي رئيس هيئة الأنفاق.

في بداية اللقاء، أكد الوزير، أهمية المشروع في تسهيل تنقل المواطنين خاصة مع الأهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبرى أو من القاهرة إلى المدن الجديدة.

واستعرض الوزير، موقف التصميمات والتعاقدات الخاصة بالمحطات واعمال الجسر والاسوار والورشة ومتابعا للموقف التنفيذي للمحطات والكباري والأنفاق وجسر السكة حيث تم تقسيم المشروع إلى 10 قطاعات و6كباري للقطارات و4 كباري للسيارات وعدد2نفق كباري بإجمالي 12 محطة.

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ووجه وزير النقل بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

كما استعرض وزير النقل المخطط الخاص بمحطة عدلي منصور التي ستربط بين نهاية المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو وبداية القطار الكهربائي حيث تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط.

وأضاف أن المحطة ستساهم في تبادل الخدمة لركاب شرق القاهرة ومُدن العبور والشروق وبدر والعاشر من رمضان والسلام والقادمين من محافظة الإسماعيلية والشرقية والزقازيق وبلبيس مضيفا أن منطقة السلام المُحيطة بالمحطة تُعتبر من المناطق الحيوية والتي تُعتبر مركز لوسائل النقل المختلفة، ولذلك عند البدء في التصميم تم الأخذ في الإعتبار تطوير المنطقة المُحيطة وتخطيطها حيث تم تصميم عدة مواقف سطحية لسيارات الأجرة وسيارات الملاكي إضافة إلى منطقة إستثمارية تجارية ومساحات خضراء على مساحة.

ولفت إلى أن المحطة تعتبر إمتدادا للمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو للربط مع مطار القاهرة ، وجاري حالياً دراسة المسار ومواقع المحطات.

يذكر أن الشركات الوطنية المصرية تنفذ الأعمال المدنية وأعمال السكة و يشرف عليها التحالف الصيني الذي سينفذ (الأعمال الإلكتروميكانيكية- أعمال الإشارات والتحكم- عدد 22 قطار للوحدات المتحركة- ماكينات التذاكر).