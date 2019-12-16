متحدث الرئاسة ينشر صورًا من مشاركة السيسي بجلسة "اتحاد المتوسط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا من مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، بالجلسة الختامية لنموذج محاكاة منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، في إطار فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.