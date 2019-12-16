قرار حكومي بتوفيق أوضاع 87 كنيسة ومبنى

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوفيق أوضاع 37 كنيسة و50 مبنى مقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة.

كما نشرت الجريدة أيضا، قرار رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي تضم ممثل أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر البيطري، وباقي الهيئات والجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المُصدرة، والرقابة عليها، طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الهيئات والجهات، وذلك بحسب ما يمليه نوع وطبيعة هذه البضائع، ويكون المنسق لهذه اللجنة مُمثلا عن مصلحة الجمارك يختاره مدير المنفذ الجمركي.