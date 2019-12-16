تأجيل دعوى عضو بالصيادلة لعدم دعوته لحضور اجتماعات النقابة لـ5 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من البدري أحمد محمود عضو مجلس نقابة الصيادلة، والتي طالب فيها بإيقاف القرار السلبي، بعدم توجيه الدعوى للطاعن لحضور اجتماعات نقابة صيادلة مصر لجلسة 5 يناير. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 66209 لسنة 73 قضائية، رئيس نقابة صيادلة القاهرة. طالب مقيم الدعوى بإصدار حكم يؤيد مطالب دعواه؛ بإيقاف القرار الصادر بعدم دعوته لحضور اجتماعات نقابة صيادلة مصر.



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