محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت تحريات مباحث الجيزة عن ملابسات العثور على جثة طفلة ملقاة أمام عقار بمدينة 6 أكتوبر. بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر من الأهالي بالعثور على طفلة بمدخل العقار ٢٥ المجاورة ٢ في الحي السادس. Advertisements وتبين أن الجثة لطفلة "4 سنوات"، ترتدي ترنج أسود وشال حريمي، ويوجد بها سحجات وكدمات متفرقة بالجسم. التحريات الأولية أشارت إلى أن التفكك الأسري السبب الرئيسي للواقعة، وأن أحد والديها وراء ارتكاب الواقعة. وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابساتها كاملة.

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كانت هذه تفاصيل خبر تفكك أسري انتهى بجثة.. مفاجأة صادمة في العثور على طفلة أمام عقار بأكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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