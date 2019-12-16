"عامل عثر عليه وحاول استخدامه".. إصابة 4 في انفجار جسم غريب بجزيرة الدوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلين، إثر انفجار جسم غريب من مخلفات الحروب بدائرة مركز شرطة أبوتشت

تلقى قسم شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا من الأهالى بإنفجار جسم غريب ومصابين بناحية جزيرة الدوم بدائرة مركز شرطة أبوتشت.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية ، وتم عمل كردون أمنى لتفتيش وتعقيم محل البلاغ وجمع الأدلة .

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بالفحص تبين قيام (عامل ، مقيم نجع السعادوة جزيرة الدوم بدائرة المركز – مصاب بإشتباه كسور متفرقة بالجسم) بإستخدام جسم غريب من مخلفات الحروب عبارة عن (قطعة حديدية مخروطة الشكل مدببة من الأمام ودائرة من الخلف بطول 14 سم بقطر 3 سم ) كأجنة لتقطيع جزوع الشجر وأثناء قيامه بالطرق عليها إنفجر ذلك الجسم ، نتج عن ذلك تطاير شظايا حديدية منه مُحدثةً إصابته المشار إليها ، ومرافقيه كلاً من ( نجل شقيقه ، سن 4 – نجل شقيقته ، سن 5 ) وتبين إصابتهما بجروح متفرقة بالجسم ، وتم تحويلهم للمستشفى لإسعافهم ، وكذا (ربة منزل ، سن 33 ) مصابة بجرح بالساق اليسرى وتم إسعافها وتقرر خروجها من المستشفى .

وبسؤال العامل المذكور قرر بعثوره على ذلك الجسم بمنطقة متاخمة لمحل إقامته منذ شهرين ولم يقم بإستخدامها ، واليوم وأثناء إستخدامه لها كأجنة لقطع جزوع الأشجار والطرق عليها إنفجرت مُحدثه إصابتهم المشار إليها ، وبسؤال المصابة الثانية (ربة منزل) أيدت ما جاء بإقوال العامل .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.