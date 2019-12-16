أخبار مصر | "إلغاء تحريات احتساب نفقة المطلقة وتطبيق قانون التهرب".. برلماني يوجه رسالة عاجلة لـ"النواب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إلغاء تحريات احتساب نفقة المطلقة وتطبيق قانون التهرب".. برلماني يوجه رسالة عاجلة لـ"النواب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استبدال نظام التحريات لهذه الأسباب
وعن سبب مطالبته بإلغاء نظام التحريات، فانتشار الرشاوى وعدم تحديد قيمتها الفعلية، هما السبب في ذلك.
كيفية الحكم في النفقة
تطبيق قانون التهرب
ويعد نص التعديل الذي أقره البرلمان جاء فيه ما يلي: "يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين "لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.