أخبار مصر | مصدر بـ"النقل": أسبوع لإعلان التحالف الفائز بمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بـ"النقل": أسبوع لإعلان التحالف الفائز بمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر مسؤول بوزارة النقل عن بدء فتح مظاريف العطاءات المالية المتعلقة بمشروع ميناء 6 اكتوبر الجاف اليوم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاعلان عن التحالف الفائز بتنفيذ المشروع سيكون خلال اسبوع، وجاري المقارنة بين عروض التحالفات المتقدمة، والتي استقرت على المقارنة بين تحالفين وهما السويدي وشركاه، وحسن علام وشركاه.

وأوضح أنه سيتم عقد اللجنة العليا لوحدة المشاركة برئاسة الوزراء ثم إعلان التحالف الفائز والنتيجة النهائية لاتمام التعاقد وبدء تنفيذ المشروع.

جدير بالذكر أنه من المخطط تنفيذ خط سكة حديد ( المناشى 6 أكتوبر ) بطول 60 كم بتكلفة تقديرية 2.4 مليار جنيه لخدمة الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر وخاصة مع تخطيط وزارة النقل الى ازدواج الخط المفرد امبابة المناشي الاتحاد القباري بالاسكندرية.