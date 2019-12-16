أخبار مصر | أسرة "الفجـر" تنعى الكاتب الصحفي محمود صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسرة "الفجـر" تنعى الكاتب الصحفي محمود صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنعى أسرة بوابة الخليج 365 الإلكترونية، الكاتب الصحفي الكبير محمود صلاح مؤسس أخبار الحوادث، والذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين.



وتتمنى أسرة "الفجـر" أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان؛ فقد كان نبراسًا للتنوير على مدار سنوات عِدة، وأحد أكبر صحفيي الحوادث في مصر، تاركًا بصمة ستظل تُدرس للأجيال القادمة.

وشيع أقارب وأصدقاء الكاتب الصحفي الراحل محمود مصطفى، جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة العصر اليوم، بحضور عدد من الصحفيين، على رأسهم الكاتب الصحفي ممدوح الصغير رئيس تحرير أخبار الحوادث السابق.

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وكان رحل عن عالمنا الكاتب الصحفي محمود صلاح أحد مؤسسي أخبار الحوادث، ورئيس تحريرها الأسبق، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

ويعتبر محمود صلاح أشهر صحفيي الحوادث في مصر، وأحد مؤسسي أخبار الحوادث، وكان معروفًا عنه تدويناته المميزة على مواقع التواصل الاجتماعي التي لقيت متابعة وتعلقًا من جمهوره.

خاض الكاتب الصحفي محمود صلاح خلال مسيرته الصحفية العديد من المغامرات، أبرزها تطهير منطقة الباطنية من تجارة المخدرات، وأجرى عددًا من الحوارات الصحفية المهمة مع أباطرة الإجرام في مصر، مثل الخُط وعزت حنفي، واقتحم عالم الجريمة، وتميز بأسلوبه الشيق والفريد في سرد الحادث والوقائع التي كان ينفرد بنشرها، وكوّن لنفسه جمهورًا خاصًا، كان يتابع كتاباته بشغف.