أخبار مصر | تشييع جثمان الكاتب الصحفي محمود صلاح من مسجد السيدة نفيسة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشييع جثمان الكاتب الصحفي محمود صلاح من مسجد السيدة نفيسة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شيع أقارب وأصدقاء الكاتب الصحفي الراحل محمود مصطفى، جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة العصر اليوم، بحضور عدد من الصحفيين، على رأسهم الكاتب الصحفي ممدوح الصغير رئيس تحرير جريدة أخبار الحوادث السابق.



وكان رحل عن عالمنا الكاتب الصحفي محمود صلاح أحد مؤسسي جريدة أخبار الحوادث، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

ويعتبر محمود صلاح أشهر صحفيي الحوادث في مصر، وأحد مؤسسي جريدة أخبار الحوادث، وكان معروفًا عنه تدويناته المميزة على مواقع التواصل الاجتماعي التي لقيت متابعة وتعلقًا من جمهوره.

خاض الكاتب الصحفي محمود صلاح، خلال مسيرته الصحفية العديد من المغامرات، أبرزها تطهير منطقة الباطنية من تجارة المخدرات، وأجرى عددًا من الحوارات الصحفية المهمة مع أباطرة الإجرام في مصر، مثل الخُط وعزت حنفي، واقتحم عالم الجريمة، وتميز بأسلوبه الشيق والفريد في سرد الحادث والوقائع التي كان ينفرد بنشرها، وكوّن لنفسه جمهورًا خاصًا، كان يتابع كتاباته بشغف.