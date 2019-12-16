أخبار مصر | وزيرة الصحة: استمرار تقديم الخدمة بالتوازي مع رفع كفاءة المنشآت (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: استمرار تقديم الخدمة بالتوازي مع رفع كفاءة المنشآت (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة حريصة على استمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بكافة المنشآت الطبية بالتوازي مع رفع كفاءتها.

جاء ذلك، اليوم الإثنين، خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أعمال التطوير بمستشفى الأقصر العام، يأتي ذلك في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المبنى القديم للمستشفى، مشيرةً إلى أن أعمال الميكنة لكافة المنشآت الطبية بالمحافظة تسير على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها.

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وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان أكدت على ضرورة الاهتمام برفع الكفاءة الإكلينيكية للفريق الطبي، من خلال التدريب المستمر، بما يعود على مصلحة المريض وتقديم أفضل خدمة طبية ذات جودة عالية يرضى عنها المواطن، مشيرةً إلى أنه جاري اعتماد عدد كبير من المستشفيات ضمن برنامج الزمالة المصرية.

كما استجابت وزيرة الصحة والسكان لمريضة خلال جولتها بالمستشفى العام، ووجهت على الفور بعلاجها على نفقة الدولة، مشددةً على وكيل وزارة الصحة بالأقصر بمتابعة حالتها الصحية، وتوفير كافة الرعاية لها.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.