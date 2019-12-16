أخبار مصر | نقيب المهندسين يشارك بمنتدى شباب العالم: "هم المستقبل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين يشارك بمنتدى شباب العالم: "هم المستقبل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك المهندس هاني ضاحى، النقيب العام للمهندسين، بفعاليات منتدى شباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد ضاحي، أن الشباب هم مستقبل الوطن بسواعدهم نبني ونعمر، ومن بينهم شباب المهندسين، الذين كانوا ومازالو ذراعا أساسية فى تنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها مصر.

وأشار نقيب المهندسين، إلى أن النقابة تولي اهتماما كبيرا منذ تولي المجلس الحالي مهامه، بشباب المهندسين، وتطوير مهاراتهم من خلال إتاحة فرص للتدريب في مختلف التخصصات الهندسية، ودعم فتح معامل للتدريب في عدد من النقابات الفرعية، وتمهيد حديثي التخرج لسوق العمل، وتعويض الفجوة بين التعليم والحياة العملية.

ولفت إلى الدور الذى تلعبه النقابة على الصعيد الخارجي، والذي يسهم بدوره في فتح مجالات عديدة ومحاولة وإتاحة فرص عمل لشباب المهندسين، لافتا إلى أن النقابة تسعى بجد نحو نقل الخبرات المصرية لشباب المهندسين الأفارقة من خلال توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع العديد من الدول، مثل: أوغندا، ورواندا وتنزانيا وزامبيا.