أخبار مصر | حصاد جامعة الأزهر في 2019.. بوكيه ورد وفيديو "خلع بناطيل"

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وقائع وأحداث غريبة حدثت في جامعة الأزهر خلال عام 2019.. مواقف أثارت جدلا كبيرا على السوشيال ميديا منها واقعة "البنطلون" داخل كلية التربية بالجامعة.. وفيما يلي أبز الأحداث التي وقعت في جامعة الأزهر عام 2019.

الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تفقد أغلب فروع جامعة الأزهر في المحافظات والأقاليم، وفاجأ مستفيات الحسين والأزهر بجولات متكررة ليلا، وزيارة الطلاب للاطمئنان عليهم والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأعلن رئيس الجامعة أن زياراته المتكررة رسالة واضحة تؤكد أن إدارة الجامعة حريصة على التواصل المباشر مع الطلاب والطالبات، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس أن مصلحة الطلاب والطالبات هي الشغل الشاغل وعلى رأس الأولويات.

واطمأن رئيس الجامعة، على انتظام العمل داخل المدينة والمطابخ الرئيسية، موجهًا مديري المدن الجامعة بالالتزام بالمعايير المعلنة، والمتابعة لحظة بلحظة وإزالة كافة المعوقات أمام بناته الطالبات، حتى يتسنى لهن الاستقرار والتفرغ لدراستهن، واستثمار وقتهن في تحصيل العلم.

خلع البنطلون

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي،خلال عام 2019 فيديو لأستاذ بكلية التربية بجامعة الأزهر أصر على خلع طالبين في المحاضرة لملابسهما بشكل غير لائق بالعملية التعليمية، وهددهما برسوبهما لو لم يستجيبا لأوامره.

وقرر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، على الفور بعد إبلاغه بالواقعة من عميد الكلية الدكتور حشمت عبد الحكيم، إيقاف الأستاذ عن العمل وإحالته إلى التحقيق العاجل.

وظهر نفس الدكتور في فيديو آخر نشره الطلاب يوضح صورة أخرى للحقيقة، حيث ظهر الدكتور في الفيديو مع أحد الطلاب يجبره كذلك على خلع البنطلون فلما رفض الطالب وأصر على رفضه سمح له بالانصراف وقال للطلاب: "أليس من باب أولى أن يستحي من الله طالما لم يخلع البنطلون بسبب خجله منا".

من جانبه، علق الدكتور إمام رمضان إمام، أستاذ العقيدة بكلية التربية بجامعة الأزهر، على واقعة خلع طالب بنطلونه أمام زملائه الطلاب أثناء المحاضرة والذي ظهر في الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتسبب في وقفه وإحالته للتحقيق.

وقال الدكتور إمام رمضان في تصريح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه كان يشرح للطلاب محاضرة للعقيدة بعنوان:"الإسلام والإيمان والإحسان" منها أنه تعود مع أبنائه الطلاب أن يشرح لهم الدروس بطريقة عملية تمثيلا على أرض الواقع، فقال في محاضرة ألقاها لهم يوم الثلاثاء الماضي "من يقبل النجاح فى المادة بامتياز مقابل تنفيذ ما يُطلب منه وإن امتنع رسب فى المادة، فتطوع أحدهم والكل لا يعلم ما سيُطلب منه وكانت المفاجأة عندما قلت للطالب اخلع البنطلون، فضحكوا جميعا لكنه لم يضحك وقال أنا أصر على تنفيذ مطالبي فإن تراجع فسيرسب فى مادة العقيدة، ورفض الطلاب رغم كل ما مارسه عليهم من ضغوط وأمام إصرارهم على عدم تنفيذ طلبه مهما كانت النتائج حتى لو رسبوا فى المادة، هنا توجه لكل الطلاب الجالسين وطلب منهم تحية زملائهم الذين رفضوا الانصياع له.

وبعد تحيتهم قال للطلاب: "أتعرفون سبب التحية قال الطلاب لأنهم لم يرضخوا لك، قال هذه واحدة، والثانية أنهم لم يفعلوا ذلك حياء منكم، أليس هذا صحيحا قالوا نعم ؟ فرد عليهم: فمن باب أولى أن يكون حياؤنا وخوفنا من الخالق مقدم عن المخلوق، وهذا من باب من أبواب مراقبة النفس".

وتابع: لقد قمت بدور المعلم من خلال لعب دور الشيطان فى تمثيلية أردت من خلالها بصورة عملية كيف تكون الأخلاق بين النظرية والتطبيق

وأشار إلى أنه نفذ هذه العملية مرة أخرى اليوم وإذ بأحد الطلاب يوافق على التمثيل ولكن الطلاب صوروا الفيديو ورسبوا في المادة عمليا وأخلاقيا بسبب تعاملهم غير اللائق مع أستاذهم حتى أن الطالب ذهب إلي بعد المحاضرة وتشاجر معي وبعدما علمت أن الطالب راسب في مادة العقيدة أربع سنوات ولم يحضر قط وهذه هى محاضرته الأولى التي يحضرها منذ بداية الفصل الدراسي الثاني.

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وبعد إجراء التحقيق، قررت جامعة الأزهر إقالة عميد كلية التربية بنين القاهرة، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم من مناصبهم، كما قررت فصل الأستاذ صاحب واقعة محاضرة كلية تربية الأزهر، والطلاب المشاركين بهذا الفعل المنكر داخل المحاضرة.

وفاة طالب داخل مدينة الأزهر الجامعية

توفي الطالب أحمد علاء، أحد طلاب جامعة الأزهر والذي يسكن في المدينة الجامعية بالقاهرة، بعد حدوث حالة إعياء له داخل المدينة.

وتجمع طلاب المدينة الجامعية بمبنى خالد بن الوليد الذي كان يسكن فيه الطالب للمطالبة بالتحقيق وعبروا عبر صفحات الفيس بوك، أن إدارة المدينة لم تتحرك بسرعة لإنقاذ الطالب بالإضافة إلى تأخر سيارة الإسعاف.

بوكيه ورد

وتداول مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا لشاب يقف أمام جامعة الأزهر للبنات، يحمل «هدية دبدوب» ينتظر خروج إحدى الطالبات تربطهما علاقة عاطفية لتقديم هدية تعبيرا منه عن حبها.

حقيقة وجود موقع إباحي في جامعة الأزهر

نفت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور عنوان "موقع إباحي" على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد في بداية العام الدراسي.

وقال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة لشؤون التنسيق، إن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم التحقق من الأمر تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه "celebritycruises"، وليس كما يدعي البعض أنه موقع إباحي.

خطف طالبة أسيوط

أصدرت جامعة الأزهر، بيانا تفصيليا بشأن ما حدث في المدينة الجامعية للطالبات بفرع أسيوط والتى نتج عنها شائعات اختطاف إحدى الطالبات.

وقالت الجامعة فيي بيان، إنه في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الإثنين الموافق 18 مارس، قامت طالبة بإسكان رقم 3 تدعى إسراء شاكر سكري هاشم، طالبة بالفرقة الأولى شريعة إسلامية، ومحل إقامتها دير مواس بالمنيا، بالصراخ داخل المبني لتعرضها لحالة تشنج عصبي وبسماع تلك الصرخات قام على إثر ذلك نوبتجي الكهرباء بالمدينة والمتواجد بالكشك المتاخم لإسكان رقم 3 بإخطار طالبتين تدعى هالة عبد السلام، وهاجر ربيعي، واللتين كانتا تسيران أمام كشك الكهرباء وأخطرهم بأن هناك طالبة تصرخ وتستغيث من بين المزروعات.

وتابعت الجامعة: توجهت الطالبتين إلى مشرفة المبني حنان ممدوح، مشرفة إقامة مبني 5، وأخطرت بدورها مديرة المدينة وأمن الجامعة وتجمعت طالبات المبنى والمباني المجاورة وانتشرت شائعات بوجود طالبة داخل المزروعات وقام الأمن الإداري بتمشيط المنطقة المزورعة ولم يتم العثور على أى طالبة بداخلها وتم التأكد من القوة الفعلية وعدم تغيب أى طالبة بالمدينة.

وأكدت أن الطالبات استمرت في نشر الأكاذيب على السوشيال ميديا بوجود طالبة مختطفة دون أى أدلة، وكذلك وجود حالة قتل وجثة بين المزروعات.

كما تم ترويج إشاعة أخرى باختفاء الطالبة نورا حساني حسن سعيد، من محافظة قنا، والتى حصلت على أجازة من المدينة لمدة 48 ساعة وتم الاتصال بها من قبل زميلاتها في وجود نائب فرع أسيوط وتأكدوا من وجودها لزيارة أهلها بتصريح رسمي من المدينة ولا صحة عن اختفائها.

