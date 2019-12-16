مصر | السيطرة على حريق شب في محل بأطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب في محل بأطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق شب بمحل بقالة، بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، بعد تفحم محتويات المحل بالكامل، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالجيزة.

وتلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من محل بقالة بمنطقة عرب الإشرافية دائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق بعد تفحم محتويات المحل بالكامل، وأجرت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات ومعرفة عن وجود شبهة جنائية من عدمه.

