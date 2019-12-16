مصر | حريق بمصنع بلاستيك بأكتوبر.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق بمصنع بلاستيك بأكتوبر.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالقاهرة إلى أن ماس كهربائي السبب في إندلاع النيران في مصنع بلاستيك بمنطقة عزبة النخل، بالمرج، وتبين عدم وقوع أي خسائر بشرية إثر الحريق.

كان اندلع حريق هائل بمصنع البلاستيك المكون من ثمانية طوابق في شارع البترول بجوار مدرسة الفتوح بعزبة النخل الغربية، وانتقل فريق من نيابة المرج الي موقع الحريق.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمدرية أمن القاهره، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك بسبب ماس كهربائي بنطاق قسم شرطة المرج.

علي الفور تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء وعمل كردون أمني لمحاصرة الحريق، ومنع امداد النيران الي المنازل المجاورة وتم اخلائها من السكان وتم التأكد من عدم وجود حالات اختناق والي الان جاري السيطرة علي الحريق.